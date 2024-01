Argentina-Italia: ministro Francos incontra Ambasciatore Lucentini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno argentino, Guillermo Francos, ha incontrato l'ambasciatore italiano in Argentina, Fabrizio Lucentini. Lo rende noto un messaggio dell'ambasciata italiana in X. "Proficuo incontro tra l'ambasciatore Lucentini e il ministro Francos, per discutere delle relazioni bilaterali, del contesto politico argentino, della comunità italiana in Argentina e dare nuovo impulso alle future collaborazioni congiunte", si legge nel messaggio. (Abu)