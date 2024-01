Venezuela: governo, contro "ricatto" Usa annulleremo voli rimpatrio dei migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se gli Stati Uniti torneranno a imporre le sanzioni al comparto energetico e minerario del Venezuela, Caracas annullerà gli accordi stretti con Washington, a partire da quello che garantiva il rimpatrio di migranti. Lo ha detto la vice presidente del Venezuela, Delcy Rodriguez, poco dopo che l'amministrazione di Joe Biden ha annunciato una nuova stretta, in risposta agli arresti di attivisti e all'esclusione della leader oppositrice, Maria Corina Machado, dalle presidenziali. "Il Venezuela intero respinge il volgare ricatto e ultimatum posto dal governo degli Usa. Se muovono il passo falso di intensificare l'aggressione economica contro il Venezuela, su richiesta dei lacché estremisti del Paese, dal 13 febbraio saranno revocati in maniera immediata i voli di rimpatrio dei migranti venezuelani", ha scritto Rodriguez in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. Al tempo stesso, dinanzi al "deliberato tentativo di colpire l'industria del petrolio e del gas venezuelano, rivedremo qualsiasi meccanismo di cooperazione esistente", ha aggiunto. (Vec)