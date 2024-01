Cultura: presidente Teatro di Roma, nuova governance è la scelta migliore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione di oggi del Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro di Roma e l’approvazione del bilancio "mettono fine a una fase difficile e anche aspra. Questo grazie all’accordo raggiunto tra i soci della Fondazione e al percorso di modifica dello statuto che porterà ad una nuova governance operativa con la nomina di un direttore generale con uno spiccato profilo manageriale, accanto a quella del direttore artistico". Lo dice in una nota Francesco Siciliano, presidente della Fondazione Teatro di Roma. "La conclusione di questa vicenda è, a mio giudizio, non una soluzione di mediazione, ma la scelta della forma migliore per la gestione e la vita di un organismo complesso come è il Teatro di Roma con la sua molteplicità di sale (all’Argenti, India e Torlonia nel 2025 si aggiungerà anche il prestigiosissimo Teatro Valle) e con la volontà di essere il luogo dove voci diverse, sensibilità anche lontane possono confrontarsi. Abbiamo sempre pensato a un teatro che fosse intimamente legato alla città, alla sua realtà culturale e teatrale, che facesse crescere un nuovo più largo pubblico, che ascoltasse le esigenze diverse che vengono dal territorio mantenendo e accrescendo il suo carattere nazionale e internazionale". (segue) (Com)