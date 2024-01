Cultura: presidente Teatro di Roma, nuova governance è la scelta migliore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo superato "un momento difficile, in cui le lacerazioni sembravano aver avuto il sopravvento - si legge -. Averle superate è un segnale positivo. Per questo ringrazio il Comune di Roma che ha fortemente voluto questo dialogo e il sindaco Roberto Gualtieri che si è impegnato personalmente per il Teatro e per la città. E la Regione e il Ministero che, dopo un confronto anche aspro, hanno alla fine trovato una risposta positiva per l’assetto del Teatro di Roma. Il mio compito, da presidente della Fondazione, è ora quello di garantire il completamento di questo percorso e insieme di assicurare il migliore svolgimento del lavoro del Teatro al servizio di Roma e dei cittadini. Sono convinto che, a regime, il Teatro di Roma riuscirà ad assicurare una gestione equilibrata e positiva, qualità nella sua offerta culturale, apertura alle voci e ai linguaggi nuovi, contribuendo alla crescita della capitale e alla sua coesione anche perseguendo obiettivi civili e sociali (attenzione all’ambiente, inclusività, multiculturalità, integrazione) che sono nel Dna di questo teatro”. (Com)