Lazio: Aurigemma, importante convenzione tra Ecam e istituto Garibaldi su formazione e ricerca (2)

- "Questa convenzione, tra i vari aspetti, - spiega il dirigente Andrea Pontarelli - prevede la cooperazione coinvolgendo ragazzi del Nord Africa e dell'Asia, che saranno ospiti nel nostro istituto, dove parteciperanno a varie sessioni formative, su cicli di studio differenti. Così, questi giovani avranno la possibilità di acquisire competenze, professionalità e maturare esperienze, in modo poi da poter contribuire anche allo sviluppo sostenibile dei loro paesi di origine. Si tratta, quindi, di uno scambio di competenze, per formare professionisti, che potranno lavorare per la crescita e l'innovazione dei loro Paesi. La convenzione, in sintesi, punta sulla formazione e sulla ricerca". "Come istituzione – prosegue Aurigemma – nell'ambito delle nostre competenze, in futuro supporteremo tutte quelle iniziative, anche in termini di formazione e istruzione, che hanno come obiettivo quello di contribuire alla crescita e allo sviluppo di questi Paesi, nel pieno rispetto dell'ambiente, puntando su innovazione, ricerca e sostenibilità. E siamo orgogliosi che ad essere protagonista sia una scuola della nostra regione, tra i più antichi istituti agrari d'Italia, con oltre 150 anni di storia, che rappresenta una eccellenza nel settore" (Com)