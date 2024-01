Lazio: fino a 500 posti barca e sviluppo turismo, il piano dei porti della Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono dei problemi da risolvere, come a Terracina ad esempio, "ma oggi si pone una pietra per partire su questo fronte", ha concluso l'assessore Ciacciarelli. Le osservazioni presentate a questo progetto, che ha iniziato il suo iter nel 2011, "sono state nell’ordine di alcune centinaia, vertenti specialmente, più che sulle aree di recente individuazione, su quelle già oggetto di precedenti provvedimenti, come ad esempio Anzio", ha aggiunto l'ingegner Roberto Fiorelli. Minturno è stata cancellata dal procedimento di Valutazione ambientale strategica, pur essendo prevista nel provvedimento originario, ha detto ancora il dirigente. Si tratta di un porto di classe 3, mentre le classi 1 e 2 sono di competenza nazionale e la Regione è solo chiamata a partecipare alla procedura. Esiste poi anche una classe 4, di competenza esclusivamente comunale. Seguiranno ora delle audizioni, prima che la commissione voti il proprio parere sul piano in oggetto, ha detto il presidente Mitrano, fissando un termine di 15 giorni per individuare i soggetti da ascoltare. (Rer)