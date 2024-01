© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presentazione del protocollo di intesa, firmato tra Roma Capitale e l'associazione Guscio di noce Aps, condiviso con la Città metropolitana di Roma, per la promozione di percorsi di inserimento sociale e lavorativo per giovani sulla soglia della maggiore età con disabilità. Sala Di Liegro di Palazzo Valentini a Roma (ore 12)- Fase finale della sessione invernale del Calciomercato international transfer market Rabona Mobile 2023-2024 organizzata da Adicosp, Associazione italiana direttori e collaboratori sportivi presieduta da Alfonso Morrone. Sono previsti i saluti istituzionali da parte della presidente della commissione Sport della Regione Lazio, Edy Palazzi, della presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli, di Lorenzo Marinone, consigliere delegato alle Politiche giovanili di Roma Capitale. Hotel Hilton Roma Eur La Lama in viale Europa 287 a Roma (ore 9:30) (segue) (Rer)