Lombardia: Fontana, Majorino prosegue nella sua attività di disinformazione

- Il “consigliere Majorino, nella foga della sua permanente e non fortunata campagna elettorale, pur di attaccare la Giunta regionale, prosegue nella attività di disinformazione”. Lo ha dichiarato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Le decisioni del Governo sulla società per le infrastrutture delle Olimpiadi “riguardano le opere affidate a Simico e non alle quelle di competenza della Regione, che proseguono secondo i cronoprogrammi previsti. I problemi di trasparenza riguardano solo le affermazioni del consigliere Majorino che prosegue nella produzione di illazioni e vere e proprie fake news”. (Com)