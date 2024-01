Shoah: Segre, condannare male assoluto senza la catena che lo ha reso possibile non ha senso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Condannare il ‘male assoluto’ senza condannare la catena che lo ha reso possibile non avrebbe senso”. Lo ha detto la senatrice a vita Lilliana Segre durante il suo intervento alla commemorazione degli 80 anni dalla sua deportazione (avvenuta il 30 gennaio 1944) organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio al Memoriale della Shoah di Milano. “Dato che si è giustamente parlato di ‘male assoluto’ - ha rilevato - penso che occorra riflettere sul fatto che non si arriva così un giorno, per caso, a un ‘assoluto’. Ci si arriva attraverso un lungo percorso, nel quale ogni passaggio è funzionale a rendere possibile, a rendere accettato, a rendere addirittura condiviso da molti quel Male. La partenza del convoglio del 30 gennaio 1944 è, in altri termini, un punto di arrivo. Perché si può giungere a questo solo se - guardando a ritroso - si sono percorse tutte le tappe precedenti”. Segre ha quindi ricostruito la catena delle tappe: ”La partecipazione alla guerra al fianco di Hitler; E prima la campagna razziale e le leggi razziste; E prima l'avventura coloniale per sottomettere popoli giudicati inferiori; E prima l'abolizione di ogni spirito critico attraverso la propaganda di regime; E prima l'abolizione della libertà della stampa, l'abolizione dei partiti, l'eliminazione di ogni opposizione, l'instaurazione di un potere assoluto senza né controlli né bilanciamenti”.(Rem)