Medio Oriente: ministro Esteri israeliano Katz, assurda la soluzione dei due Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È “completamente assurdo dire a Israele” che, dopo l'attacco del movimento islamista palestinese Hamas del 7 ottobre 2023, “la soluzione dei due Stati è la cosa giusta da fare”. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Die Welt”. Per Katz, “consegnare ora le chiavi ai palestinesi, non succederà” e Io Stato ebraico farà “tutto il possibile per riconquistare la sua sicurezza”. Israele “non dimenticherà quello che è successo” il 7 ottobre dello scorso anno. Il ministro degli Esteri israeliano una soluzione successiva alla guerra di Gaza è “lanciare un modello con gli altri Stati arabi e altri Paesi”. L'obiettivo è fornire a “più di due milioni” di palestinesi “l'accesso all'istruzione e dare loro la possibilità di vivere in maniera diversa da prima”. Israele sarà “per alcuni anni responsabile della sicurezza” della Striscia di Gaza, finché non sarà sicuro che i suoi abitanti “non saranno uccisi” da quelli del territorio palestinese. In merito alle dichiarazioni di esponenti del governo israeliano sul ripristino di insediamenti ebraici nella Striscia di Gaza, Katz ha sottolineato che “non succederà”. La politica dell'esecutivo del primo ministro Benjamin Netanyahu è, infatti, “chiara”, anche quando “singoli ministri possono dire il contrario”. Tuttavia, Israele deve “riconquistare la sicurezza” e ha come obiettivi “eliminare Hamas, riportare a casa gli ostaggi, garantirsi sicurezza per anni, anche dal terrorismo a Gaza”. A tal fine, ha concluso Katz, “potrebbe essere necessaria una zona di sicurezza per aumentare la distanza” tra le abitazioni in Israele e nel territorio palestinese”. (Geb)