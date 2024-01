Gaza: Usa su finanziamenti all’Unrwa, riprenderanno dopo cambiamenti fondamentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti riprenderanno i finanziamenti all’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso dei rifugiati palestinesi (Unrwa) solo in presenza di “cambiamenti fondamentali”. Lo ha detto l’ambasciatrice Usa all’Onu, Linda Thomas-Greenfield, parlando con i giornalisti. “Le indagini sui dipendenti dell’agenzia vanno prese molto sul serio: serviranno cambiamenti fondamentali per riprendere i finanziamenti”, ha detto, commentando le recenti accuse di Israele contro diversi dipendenti dell’Unrwa che sarebbero coinvolti nell’attacco sferrato da Hamas il 7 ottobre scorso. (Was)