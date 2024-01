Germania: avvistato aereo da ricognizione russo al largo di Ruegen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo da ricognizione russo Ilyushin 20, in volo con il transponder spento, è stato avvistato dall'Aeronautica della Germania (Luftwaffe) nello spazio aereo internazionale al largo dell'isola tedesca di Ruegen, nel Mar Baltico. È quanto comunicato dalla stessa Luftwaffe con un messaggio su X, in cui si aggiunge che l'avvistamento dell'Ilyushin 20 ha innescato l'allarme nella base aerea di Laage in Meclemburgo-Pomerania anteriore. Due caccia multiruolo Eurofighter Typhoon della Luftwaffe sono decollati dall'installazione militare e hanno affiancato “brevemente” l'aereo russo, “prima che virasse verso est”. (Geb)