Torino: Gasparri (FI) su Askatasuna, la regolarizzazione è offesa a Città ci batteremo

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- La regolarizzazione riconosciuta oggi dal Comune di Torino ad Askatasuna è un'offesa alla città stessa, ai cittadini onesti, a coloro che hanno subito gli atteggiamenti di questi personaggi e alle forze di polizia che vengono letteralmente umiliate da questa assurda certificazione che l'amministrazione cittadina ha deciso di conferire. Lo ha affermato il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri. "Troppe volte in passato ci siamo occupati di commentare e stigmatizzare gli atteggiamenti assolutamente fuori dalla legge di Askatasuna, una delle peggiori sigle tra i centri sociali della sinistra estrema che ha caratterizzato con occupazioni e inaudita violenza le proprie battaglie contro il sistema democratico. Nemmeno le inchieste e il processo in corso evidentemente hanno spinto al buon senso chi ha preso questa folle scelta contro cui ci batteremo in ogni sede e sulla quale ho presentato una interrogazione urgente al ministro dell'Interno", ha concluso. (Rpi)