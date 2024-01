Usa: Conte, non ho detto che Biden e Trump sono sullo stesso piano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io non ho detto che Biden e Trump sono sullo stesso piano. Ho detto che chiunque sarà il presidente degli Stati uniti, noi dovremo, per tutelare il nostro interesse nazionale, avere buone relazioni con il presidente di turno se ci predisponiamo ad una alternativa di governo". Lo ha affermato il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in occasione della presentazione, presso la sala della Regina di Montecitorio, del libro "Perché guariremo, dai giorni più duri a una nuova idea di salute", di Roberto Speranza. (Rin)