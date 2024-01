Enel: Fitch conferma rating di lungo termine a BBB+ con outlook stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fitch Ratings ha comunicato in data odierna di aver confermato il rating sul debito di lungo termine di Enel a “BBB+”. L'agenzia ha inoltre mantenuto il rating di breve termine di Enel a “F-2”. L’outlook rimane “stabile”. Lo riferisce Enel in una nota, spiegando che “la conferma del rating da parte di Fitch riflette principalmente la buona performance operativa della Società nel 2023 e le azioni delineate nel suo Piano Strategico 2024-2026. Inoltre, l’agenzia prevede che il profilo finanziario del Gruppo beneficerà della maggiore focalizzazione degli investimenti nel business regolato, soprattutto in Italia, delle efficienze operative e della priorità posta sul miglioramento della redditività degli asset rinnovabili, che favoriranno la crescita dell'Ebitda e la generazione dei flussi di cassa”. (Com)