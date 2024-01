Israele-Onu: ministro Esteri Katz, Guterres deve dimettersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, “deve dimettersi dall'incarico” in quanto “responsabile”, a seguito dello scandalo che ha travolto l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa). È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Die Welt”. L'Unrwa è al centro delle polemiche a causa dei rapporti tra suoi dipendenti e il movimento islamista palestinese Hamas, responsabile dell'attacco contro Israele del 7 ottobre 2023. Al riguardo, Katz ha evidenziato che l'Unrwa “collabora da anni” con il gruppo al potere nella Striscia di Gaza, “lo protegge, colloca equipaggiamento nel suo sistema di tunnel”. L'agenzia dell'Onu ha “120 dipendenti stranieri e 30 mila locali, che collaborano con Hamas”. Secondo il capo della diplomazia israeliana, “un'organizzazione che dovrebbe fornire aiuti umanitari ha partecipato al terrorismo” del movimento islamista e “non può essere parte della soluzione, bensì molto di più del problema”. Secondo Katz, Israele “deve assumersi la responsabilità della sicurezza in futuro, affinché il terrorismo non ritorni, ma la vita civile a Gaza, gli aiuti ai civili devono essere gestiti da organizzazioni internazionali”. Dopo la guerra in corso nel territorio palestinese, ha infine affermato il ministro degli Esteri israeliano, “l'Unrwa non potrà certo rimanervi” perché “parte del sistema di Hamas”. (Geb)