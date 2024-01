Germania-Polonia: ministro Esteri Sikorski, armi nucleari russe a Kaliningrad possono raggiungere Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le armi nucleari russe a Kaliningrad possono raggiungere Berlino. Lo ha detto il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski, intervistato dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. “Putin minaccia la Polonia, la Lettonia e la Finlandia. Quando minaccia qualche Paese, parla seriamente. Troppo spesso non lo abbiamo preso sul serio”, ha affermato Sikorski. “In Bielorussia ci sono carri armati russi e ora la Russia vi ha trasferito anche armi nucleari. Le armi atomiche nei pressi di Kaliningrad, i missili Iskander, possono raggiungere Berlino. Mi sorprende sempre che questo non sia un tema in Germania”, ha aggiunto il capo della diplomazia di Varsavia, oggi in visita nella capitale tedesca. Sulla prosecuzione degli aiuti militari all’Ucraina invasa, Sikorski ha detto che il governo polacco ha “il consenso nazionale” sul punto. (Geb)