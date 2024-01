Decreto energia: S. Licheri (M5s), su trivelle eclatante voltafaccia di Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ormai siamo abituati ai continui voltafaccia del governo Meloni, ma quello sulle trivelle è eclatante”. Lo scrive su Facebook la senatrice del Movimento 5 stelle Sabrina Licheri. “Nel 2016 – prosegue – la leader di Fratelli d'Italia scriveva orgogliosa che avrebbe votato sì al referendum per abrogare la legge sulle trivellazioni, a sostegno "del nostro ambiente e del nostro mare. Ebbene, evidentemente per Meloni la tutela dell'ecosistema non è più una priorità visto che nel decreto Energia attualmente in discussione al Senato, si ripropongono nucleare, rigassificatori, inceneritori, impianti di Co2 e, soprattutto, si dà il via libera alle trivellazioni”. “Ennesimo voltafaccia che non ci stupisce, ma che conferma l'incoerenza del governo Meloni. A differenza loro però, il Movimento 5 Stelle rimarrà coerentemente contrario a questo provvedimento che invece di puntare all'efficienza e alla sostenibilità, non farà altro che riportare indietro il nostro Paese di decenni", conclude Licheri. (Rin)