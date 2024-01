Fmi: Brasile, crescita dell'1,7 per cento nel 2024 e dell'1,9 per cento nel 2025 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello globale, il Fondo stima che l'economia crescerà del 3,1 per cento nel 2024 e del 3,2 per cento nel 2025. Il pronostico per l'anno in corso migliora di 0,2 punti percentuali le stime fatte a ottobre scorso. A pesare, in particolare, sono i risultati economici degli Stati Uniti, migliori rispetto alle attese, le misure di stimolo fiscale in Cina e l'accelerazione di alcune economie in via di sviluppo. Le previsioni per il biennio 2024-2025 restano, tuttavia, al di sotto della media degli ultimi 20 anni, intorno al 3,8 per cento, in ragione dell'innalzamento dei tassi d'interesse da parte di molte banche centrali per contrastare l'inflazione. Quest'ultima, in ogni caso, sta diminuendo più rapidamente rispetto alle attese nella maggior parte delle regioni e, su base globale, dovrebbe decelerare al 5,8 per cento nel 2024 e al 4,4 per cento (Was)