Decreto energia: Borghi (Iv), maggioranza non decide su concessioni idroelettriche per scontro Fd’I-Lega

- Questo decreto energia “non decide sul futuro delle concessioni idroelettriche nel nostro paese, e crea l'opposto della sicurezza. E questo perché nella maggioranza ci sono idee diametralmente opposte su questo tema, c'è un contenzioso politico tra Fratelli d'Italia e Lega. Ma l'indecisione è la scelta di fallire, e si rischia di far fallire un comparto industriale e un asset essenziale del paese". Lo ha detto in Aula al Senato il capogruppo di Italia viva Enrico Borghi, intervenendo in discussione generale al decreto Energia. "Le regioni – ha proseguito – vogliono solo fare cassa sulle concessioni idroelettriche, escludendo le autonomie locali e i territori di montagna nei quali esistono gli impianti. Un centralismo regionale miope che sin qui ha provocato il blocco degli investimenti”. “Tutto questo – ha spiegato Borghi – avrebbe imposto di normare il settore, in modo omogeneo e per renderci allineati col resto d'Europa. La rinegoziazione con rinnovo, su cui Fratelli d'Italia era d'accordo con noi, è stata bloccata per l'intervento della Lega. Ma delle due l'una: o si attua una effettiva rinegoziazione con rinnovo, oppure si fanno le gare vere, con una seria golden power e non con i pasticci. Non fare nulla, come state facendo, apre solo la strada al blocco del sistema idroelettrico, alla scomparsa degli investimenti e al rischio scalata dall'estero. Altro che sovranismo". (Rin)