- Troverete un accordo tra Partito democratico e Movimento cinque stelle per le elezioni Regionali? "'The sooner, the better', dicono gli inglesi, 'prima è, meglio è'". Lo ha affermato la segretaria del Pd, Elly Schlein, in occasione della presentazione, presso la sala della Regina di Montecitorio, del libro "Perché guariremo, dai giorni più duri a una nuova idea di salute", di Roberto Speranza. (segue) (Rin)