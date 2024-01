Tunisia: al via prima sessione del Comitato direttivo per la lotta all’economia parallela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra delle Finanze della Tunisia, Siham Namsia, ha preso parte alla prima sessione del Comitato direttivo del programma di integrazione settoriale dell'economia parallela, alla presenza delle istituzioni e dei dipartimenti tecnici competenti. Lo ha reso noto un comunicato del ministero diffuso oggi, che precisa che "l'incontro è stato dedicato allo sviluppo di una tabella di marcia per il comitato direttivo per trovare modi e procedure per integrare il settore parallelo nel ciclo economico regolamentato e fornire ritorni finanziari al Tesoro statale". Nel suo discorso di apertura, Namsia ha sottolineato che questo fenomeno è in crescita in Tunisia, nonostante gli sforzi compiuti per combattere l'evasione fiscale e il commercio parallelo. La ministra ha inoltre invitato i dipartimenti tecnici a fornire “soluzioni pratiche all'interno di una visione globale dei vari ministeri e delle strutture competenti (…) sottolineando l'importanza di coordinamento e scambio continuo di dati tra i vari soggetti, al fine di garantire l'auspicata efficacia del lavoro di questo comitato". (Tut)