Regionali: Conte, accordo con Pd? Ci stiamo lavorando

- Un accordo con il Partito democratico in vista delle elezioni Regionali? "Ci stiamo lavorando, l'obiettivo è cercare di ritrovarsi in progetti condivisi. Dobbiamo essere convincenti per i cittadini, credibili, solo così si vince. Dobbiamo costruire progetti solidi, coerenti. In nessun contesto non c'è un atteggiamento pregiudizievole". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in occasione della presentazione, presso la sala della Regina di Montecitorio, del libro "Perché guariremo, dai giorni più duri a una nuova idea di salute", di Roberto Speranza. All'iniziativa è presente la segretaria del Pd, Elly Schlein. (Rin)