- “Trovo sbagliato mescolare cose completamente diverse, come hanno fatto tanti che hanno pensato di mettere in discussione il 27 gennaio per quello che sta succedendo a Gaza”. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre durante il suo intervento alla commemorazione degli 80 anni dalla sua deportazione (avvenuta il 30 gennaio 1944) organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio al Memoriale della Shoah di Milano. (Rem)