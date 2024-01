Usa: governo indaga la democratica Cori Bush per spese della sua campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha avviato una indagine in merito alle spese effettuate dalla campagna elettorale della deputata democratica Cori Bush per pagare la sua sicurezza privata. In una nota, la deputata del Missouri ha affermato che il suo ufficio sta collaborando con le indagini. “È da prima della mia elezione che ricevo minacce di morte: dal momento che i membri del Congresso non ricevono una sicurezza privata da parte della Camera, ho utilizzato i fondi della mia campagna elettorale, nel rispetto della legge, per pagare questi servizi”, ha detto, aggiungendo di non avere mai utilizzato i fondi federali o dei contribuenti. La deputata ha ricevuto diverse critiche a partire dallo scorso anno, dopo avere sposato Cortney Merritts, membro della sua scorta, continuando a pagarlo per la fornitura di servizi di sicurezza. (Was)