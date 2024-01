Torino: Camera commercio, 13 Agenzie dell'Unione Europea in Città per opportunità imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Agenzie dell’Unione europea si sono ritrovate oggi a Torino per illustrare il sistema di procurement europeo, le proprie attività e le opportunità di collaborazione e di business per le imprese. L'evento è stato promosso dalla European Training Foundation, in collaborazione con il Network of Agencies Procurement Officers, e dalla Camera di commercio di Torino nell’ambito della rete Enterprise Europe Network, è stato organizzato da Ceipiemonte e rientra nelle attività progetto Tender, finanziato dalla Camera di commercio di Torino, Camera di commercio di Cuneo e Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. (segue) (Rpi)