Italia-Libia: Meloni vede premier Dabaiba, focus su migranti e partenariato in ambito energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, ha incontrato ieri a margine della Conferenza Italia-Africa il primo ministro del governo di unità nazionale libico, Abdulhamid Dabaiba. L’incontro - a un anno dalla visita di Meloni a Tripoli - è servito a fare il punto sullo stato delle relazioni bilaterali, in particolare riguardo alla cooperazione in ambito migratorio, anche alla luce della collaborazione instaurata con la Tunisia a livello di ministri degli Interni. L’incontro è servito inoltre a verificare le opportunità di rafforzare il partenariato in atto in ambito energetico, che la Libia desidera estendere alle fonti rinnovabili. Il governo libico, sempre a quanto si apprende, si è detto pronto a cooperare per l’attuazione del Piano Mattei per l’Africa, dove avrebbe particolare interesse ai settori della formazione e dell’energia. Nell’ambito del processo politico, il presidente Meloni ha ribadito il sostegno agli sforzi del Rappresentante speciale del segretario generale dell’Onu, Abdoulaye Bathily, per sbloccare l’impasse al fine di favorire un accordo politico di ampio respiro che possa spianare la strada verso le elezioni. (Rin)