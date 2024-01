Giorno Memoria: Segre, non è per ebrei, ma per ricordare crimine a europei e italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 27 gennaio “non è fatto per gli ebrei (gli ebrei hanno 365 giorni della memoria all'anno, non gli serve il 27 germaio), ma per ricordare agli europei un crimine europeo, e agli italiani un crimine anche italiano”. Lo ha detto la senatrice a vita Lilliana Segre durante il suo intervento alla commemorazione degli 80 anni dalla sua deportazione (avvenuta il 30 gennaio 1944) organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio al Memoriale della Shoah di Milano. (Rem)