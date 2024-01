Italia-Tunisia: Meloni vede presidente Saied, confermato partenariato strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, ha incontrato ieri a margine della Conferenza Italia-Africa il presidente tunisino Kais Saied. Il colloquio, sempre a quanto si apprende, ha confermato la natura strategica del partenariato tra Roma e Tunisi, che abbraccia tutti i settori della cooperazione bilaterale. L’incontro ha anche fornito l’occasione per approfondire il tema dei progetti che il Piano Mattei intende realizzare in Tunisia, ossia il potenziamento delle stazioni di depurazione delle acque non convenzionali per irrigare un’area di otto mila ettari e la creazione di un centro di formazione dedicato al settore agroalimentare. Il colloquio ha consentito, in conclusione, di fare il punto sulla cooperazione in ambito migratorio. (Rin)