Italia-Marocco: Meloni vede premier Akhannouch, approfondire collaborazione economica ed energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, ha incontrato ieri a margine della Conferenza Italia-Africa il capo del governo del Regno del Marocco, Aziz Akhannouch. A quasi vent’anni di distanza dall’ultimo incontro a livello capi di governo tra le due Nazioni, il colloquio, sempre a quanto si apprende, ha permesso di registrare il pieno sostegno marocchino al Piano Mattei per l’Africa e al progetto italiano di realizzare un centro di eccellenza per la formazione professionale sul tema delle energie rinnovabili. In tale quadro, è stata espressa la comune volontà di approfondire la collaborazione in ambito economico ed energetico, anche attraverso l’organizzazione di un business forum da tenersi in Marocco. L’incontro ha permesso infine di ribadire l’importanza di una stretta partnership tra Roma e Rabat anche nel contrasto al fenomeno della migrazione irregolare. (Rin)