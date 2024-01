Germania-Polonia: ministro Esteri Sikorski, Berlino democratica ed europea è alleata di Varsavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una Germania democratica ed europea è un alleato per la Polonia. Lo ha detto il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski, oggi in visita a Berlino, dove è stato ricevuto dall’omologa Annalena Baerbock. “Spero che la mia visita sia un passo importante in direzione della normalizzazione delle relazioni polacco-tedesche”, ha affermato Sikorski, che desidera “una collaborazione costruttiva come membri della stessa famiglia europea e alleati nella Nato”. “Mi rivolgerò alla ministra Baerbock affinché il governo tedesco pensi in modo creativo a come trovare forme di risarcimento dei danni di guerra o compensazioni”, ha aggiunto il capo della diplomazia polacca. “Ragioniamo del futuro, anche se sappiamo che le questioni storiche continueranno a giocare ancora a lungo un ruolo importante nelle nostre relazioni con la Germania”, ha spiegato. La sua omologa tedesca “è consapevole di quale ruolo significativo nella società polacca giochi la memoria delle vittime sofferte durante la Seconda guerra mondiale”, ha proseguito Sikorski. (Vap)