Bosnia: ministro Difesa Ungheria, sosteniamo integrità territoriale e adesione all'Ue

22 luglio 2021

- L'Ungheria sostiene pienamente e fermamente l'integrità territoriale della Bosnia Erzegovina e la sua adesione all'Unione europea. Lo ha affermato il ministro della Difesa ungherese Kristof Szalay-Bobrovniczky, ricevuto a Sarajevo dall'omologo bosniaco Zukan Helez. "È nel nostro interesse nazionale che la regione dei Balcani occidentali rimanga sicura e stabile. Il motivo per cui siamo qui oggi è che stiamo assumendo il posto di comando della missione europea Eufor-Althea in Bosnia Erzegovina", ha sottolineato il ministro magiaro, il quale si è detto "orgoglioso" del fatto che il comando della missione sarà affidato al generale Laszlo Sticz. "Ho assicurato al ministro Helez che il nostro generale assumerà il comando in modo molto professionale" ha detto ancora Szalay-Bobrovniczky. (Seb)