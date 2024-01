Caccia: Avs, Lega vuole "doppiette libere", a rischio ecosistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di legge della Lega "mette a rischio l’equilibrio dell’ecosistema che oggi più che mai dovrebbe essere in cima alle priorità di qualsiasi governo: in pratica vogliono liberalizzare le doppiette. Niente più calendari venatori per gli animali selvatici, uso dei richiami di qualsiasi specie, perfino il via libera all’utilizzo di sensori termici per operare con più precisione anche nelle ore notturne. Una aberrazione di cui bracconieri e produttori di armi saranno contenti. L’altro aspetto pericoloso è l’attacco alla centralità dell’Ispra, istituto che guida le politiche per la protezione degli ecosistemi in base a criteri scientifici, a favore di enti regionali. La legge attuale è figlia di un lungo e laborioso percorso, punto di equilibrio responsabile: prenderla a picconate come fa la Lega significa smantellare un presidio di civiltà”. Lo affermano Luana Zanella, capogruppo di Alleanza verdi e sinistra alla Camera, e e Angelo Bonelli, portavoce dei Verdi europei. (Rin)