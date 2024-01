Venezia: insediato Comitato nazionale per celebrazioni 700 anni da morte Marco Polo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è insediato oggi il Comitato nazionale al quale è stato affidato il compito di programmare e promuovere le celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Marco Polo. Come presidente è stato nominato Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, a cui sono state affiancate Chiara Regazzo, in qualità di tesoriere, e la rettrice dell'Università Ca' Foscari di Venezia, Tiziana Lippiello, in qualità di presidente del Comitato scientifico e coordinatrice generale. "Voglio ringraziare il ministro Gennaro Sangiuliano per la vicinanza e il sostegno - ha affermato il sindaco - e tutti i componenti del Comitato che lavoreranno per questo importante anniversario. Un impegno gratuito e volontario". "Sarà un programma di eventi inclusivo e aperto a personalità del mondo della cultura, delle istituzioni, ad associazioni, mondo dell'impresa e dell'economia”, ha proseguito Brugnaro. “C'è grande fermento e l'auspicio è che molte città italiane, europee e mondiali partecipino. Sarà anche un'occasione interessante per scoprire contaminazioni, influenze e memorie ancora oggi sconosciute. Un grande percorso culturale ed economico alla scoperta dell'attualità di questo grande viaggiatore e mercante veneziano, ripercorrendo le vie marine e terrestri attraversate", ha concluso. (Rev)