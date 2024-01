Caso Salis: La Russa, incontrerò il padre il 2 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Già da diversi giorni ho preso appuntamento con il padre di Ilaria Salis, che vedrò il prossimo 2 febbraio". Lo ha annunciato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo in Aula a palazzo Madama. "E' una questione che riguarda tutti, non solo il presidente del Consiglio, e riguarda la dignità dei detenuti, che deve stare a cuore a tutti, in Ungheria, come in ogni altra parte del mondo, compresa l'Italia - ha aggiunto la seconda carica dello Stato -, dove pochi giorni fa ho avuto notizia di un sistema non molto dissimile, per lo meno per gli uomini, un po' meno per le donne. Credo che il problema ce lo dobbiamo porre anche in Italia e sarà comunque mia cura riferire al padre di Ilaria Salis la sintesi degli interventi che oggi ascolterò". (Rin)