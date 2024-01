Francia: Attal cerca di calmare la protesta degli agricoltori promettendo aiuti e protezionismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più aiuti economici, snellimento delle pratiche burocratiche e una politica protezionista. Sono le linee guida degli annunci fatti dal primo ministro francese Gabriel Attal agli agricoltori durante il discorso sugli orientamenti politici del suo governo, tenuto all'Assemblea nazionale. Durante il tradizionale intervento che ogni capo del governo francese fa poco dopo l'insediamento, Attal ha dedicato ampio spazio al tema dell'agricoltura, mentre in Francia continuano le proteste iniziate nei giorni scorsi. Secondo il premier "ci deve essere un'eccezione agricola francese", per questo è necessaria "una azione risoluta per la sovranità agricola" del Paese. Prima di tutto, è necessario "deburocratizzare", secondo il primo ministro, che in questo modo ha risposto a una delle principali rivendicazioni del settore. "Venerdì scorso ho annunciato le dieci prime norme nazionali per i nostri agricoltori e molte altre seguiranno" a livello locale, ha detto Attal. "Nell'Alta Garonna, in poche riunioni, la scorsa settimana il prefetto e gli agricoltori si sono trovati d'accordo sull'abrogazione di quattro decreti prefettoriali. Questa logica è estesa da questa settimana all'insieme dei dipartimenti francesi", ha aggiunto il premier. Attal ha poi annunciato altri provvedimenti mirati, come quelli riguardanti un "fondo di emergenza per i viticoltori" o un rafforzamento del "sistema" anti-inflazione per gli allevatori. (segue) (Frp)