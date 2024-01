Francia: Attal cerca di calmare la protesta degli agricoltori promettendo aiuti e protezionismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'intervento, Attal ha evocato anche l'Unione europea, annunciando che entro il 15 marzo gli aiuti previsti dalla Politica agricola comune (Pac) saranno versati agli agricoltori. Un programma, quello del Pac, ricordato anche dal presidente Emmanuel Macron durante la sua visita in Svezia. "Senza la Politica agricola comune (Pac) i nostri agricoltori non avrebbero reddito, molti di loro non potrebbero vivere", ha affermato il capo dello Stato da Stoccolma, con una risposta agli agricoltori che chiedono un alleggerimento dei vincoli burocratici previsti da Bruxelles. Macron ha poi ribadito l'opposizione di Parigi al trattato di libero scambio tra l'Unione europea e i Paesi del Mercosur (Brasile, Argentina, Paraguay, Uruguay) sostenendo che ci sono "regole che non sono omogenee" con quelle della Francia. (segue) (Frp)