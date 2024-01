Francia: Attal cerca di calmare la protesta degli agricoltori promettendo aiuti e protezionismo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il suo intervento, Attal spera di calmare la contestazione in corso in Francia da parte degli agricoltori. Le opposizioni, però, sono andate subito all'attacco. Il leader della France Insoumise Jean-Luc Melenchon ha scritto su X che quello del premier francese è stato il discorso "più reazionario" del secolo. "Non ho trovato una visione all'altezza della gravita della situazione del nostro Paese", ha detto invece Eric Ciotti, leader dei Repubblicani. Adesso la palla passa al movimento di contestazione, che dovrà decidere se continuare la protesta. "L'assedio di Parigi" annunciato dai sindacati del settore alla fine non c'è stato, anche se oggi si contavano otto posti di blocco installati attorno alla capitale francese. Alcuni convogli di trattori hanno anche provato a raggiungere i mercati generali di Rungis, a sud di Parigi, senza però riuscirvi. (Frp)