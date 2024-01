Libano: circa 200 persone manifestano a Beirut a sostegno dell’Unrwa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 200 persone hanno manifestato oggi a Beirut davanti alla sede dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi in Medio Oriente (Unrwa), a sostegno dell’organizzazione. Lo ha riferito il quotidiano libanese “L’Orient Le Jour”, precisando che la manifestazione segue la decisione di diversi Paesi di sospendere i finanziamenti all’Unrwa dopo che 12 dipendenti sono stati accusati di un presunto coinvolgimento nell’attacco del movimento islamista palestinese Hamas lo scorso 7 ottobre. In Libano vivono circa 210 mila rifugiati palestinesi, la maggior parte dei quali si trova ancora nei campi profughi allestiti per i loro antenati giunti nel Paese nel 1948 in seguito alla creazione dello Stato di Israele. (Lib)