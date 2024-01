Spagna: Congresso respinge emendamenti di JxCat alla legge di amnistia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In attesa del voto definitivo della legge di amnistia, il Congresso dei deputati spagnolo ha respinto emendamenti presentati da Uniti per la Catalogna (JxCat) che miravano a rafforzare la misura di grazia per l'ex presidente catalano, Carles Puigdemont ed altri leader coinvolti nel processo per il referendum illegale d'indipendenza nel 2017. JxCat aveva condizionato il suo sostegno alla legge all'approvazione di tali emendamenti che prevedevano, tra gli altri, l'eliminazione del terrorismo dall'elenco dei reati coperti dalla misura di grazia e la richiesta che questioni pregiudiziali presso la giustizia europea potessero ritardare l'entrata in vigore dell'amnistia una volta approvata la legge.(Spm)