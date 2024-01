Governo: Silvestroni(Fd’I), meno tasse e più lavoro, questa è nostra politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nostra politica industriale “tutela gli interessi nazionali, quello delle nostre imprese e dei cittadini. Meno tasse e più lavoro, è questa la ricetta vincente di Meloni e di Fratelli d’Italia”. Lo ha dichiarato Marco Silvestroni, senatore di Fd’I e segretario dell’Ufficio di presidenza. “Le famiglie italiane sino al 2022 si sono impoverite – ha ricordato – ma oggi d’altra parte vediamo che l’Istat rileva che nel 2024 l’Italia continuerà a crescere per almeno un ulteriore 0,1 per cento e Confindustria stima un aumento di produzione a gennaio rispetto dicembre: 40,2 per cento contro 23,8 per cento”. (Rin)