Napoli: Cisl e Claai Napoli siglano protocollo tra mondo sindacale e imprese

- Firmato questa mattina un protocollo d'intesa tra la Cisl e la Claai di Napoli la cui mission è quella di unire il mondo del lavoro con quello del sociale, allo scopo di creare punti di incontro, di scambio, di nuove sinergie, per costruire basi solide per una crescita della comunità, valorizzazione del bisogno e accompagnamento delle famiglie mettendo a disposizione le reti, avvalendosi di quelle già esistenti o creandone di nuove. Presenti il segretario generale della Cisl di Napoli Gianpiero Tipaldi che ha ricordato come "il modello di associazionismo sia vincente se unisce professionalità e competenze". "Un accordo importante - ha sottolineato la segretaria della Cisl di Napoli Melicia Comberiati, con delega al mercato del lavoro e promotrice del protocollo - tre i punti salienti: territorio, lavoro, inclusione. I nuovi punti di accesso offriranno ai cittadini risposte che molto spesso le istituzioni non danno. Crediamo fortemente nella sinergia e nella creazione di nuovi luoghi di incontro". (segue) (Ren)