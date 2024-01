Napoli: Cisl e Claai Napoli siglano protocollo tra mondo sindacale e imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di "un'efficace collaborazione tra mondo del lavoro e delle imprese per impegnarsi a favore del territorio cittadino di Napoli e provincia" ha parlato il segretario generale Claai Alessandro Limatola. "Sarà nostro impegno creare una rete con all'interno figure tecniche esperte in prestazioni legate al cittadino, all'acquisizione di un permesso di soggiorno, una richiesta di agevolazioni al reddito, o una misura di sostegno economico o maggior tutela", ha aggiunto il direttore Inas Cisl Napoli e Campania, Salvatore Esposito. Infine l'assessore regionale Lucia Fortini, intervenuta alla firma del protocollo, ha sottolineato: "Dobbiamo imparare nel Mezzogiorno in generale che è molto più importante fare rete invece che competere, sicuramente insieme si può andare lontano". Presenti tra gli altri Achille Capone, segretario Claai Napoli, Giuseppe Cerella, presidente Claai Napoli, i presidenti delle associazioni ed enti della Cisl di Napoli, Alessandra Megaro, direttrice Caf, Eleonora Iocco, presidente dell'associazione dei consumatori Adiconsum, Khalid Saady, presidente Anolf, Giuseppe Gargiulo, presidente Anteas, Alfonso Amendola, segretario generale Sicet. (Ren)