Ue: Urso, via libera a misura per investimenti su idrogeno è un buon segnale per Sistema Italia

24 luglio 2021

- L'approvazione della Commissione europea alla misura di aiuto per la promozione dell'idrogeno rinnovabile nei settori “hard to abate” “è un buon segnale per il Sistema Italia". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso dopo il via libera della Commissione europea a un regime italiano di aiuti di Stato per sostenere gli investimenti per l'utilizzo dell'idrogeno nei processi industriali per favorire la transizione verso un'economia a zero emissioni, in linea con il Green Deal. "Segna un momento importante nel nostro percorso verso un'economia a zero emissioni. Le risorse autorizzate, per un importo di 550 milioni di euro, non solo favoriranno la riduzione delle emissioni industriali, ma anche l'innovazione e la competitività nel tessuto imprenditoriale italiano. È la strada giusta su cui dobbiamo perseverare", ha concluso. (Rin)