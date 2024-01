Piano Mattei: de Bertoldi (Fd'I), opportunità per crescere insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla base della conferenza Italia-Africa c'è l'idea di proporre un piano per lo sviluppo per l'Africa da realizzare cambiando strategia nella cooperazione. Attuare il piano Mattei, infatti, significherà opportunità per il nostro Paese che agirà dando spazio a reciproca collaborazione economica e politica con le nazioni africane. No, dunque, al neocolonialismo di chi mira solo al controllo e allo sfruttamento del continente africano e sì, invece, a partnership di crescita economica, sociale e culturale, da concretizzare anche coinvolgendo, ove possibile e con le adeguate garanzie, il sistema privato". Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia, Andrea de Bertoldi, durante l'intervento al convegno "Sud polo magnetico, 'il piano Mattei'", organizzato alla Camera dei deputati. (Rin)