Niger-Ue: giunta militare di Niamey espelle 15 membri della missione Eucap

- La giunta militare del Niger ha espulso 15 membri della missione di rafforzamento delle capacità dell'Unione europea, Eucap. Secondo quanto riferito in una nota dal ministro degli Interni, Mohamed Toumba, i funzionari erano "tornati a Niamey con vari voli il 24 gennaio" senza informarne il governo e sono stati espulsi dal Paese due giorni dopo, il 26 gennaio. La missione Eucap – che comprendeva 120 agenti di sicurezza dispiegati per rafforzare le forze di sicurezza del Niger – si è conclusa a dicembre dopo oltre dieci anni di lavoro. La giunta ha annunciato di recente la sua intenzione di ridimensionare i legami militari con i Paesi europei, “diversificando” quelli con Russia o Iran. Il Niger è governato da una giunta militare dal golpe del luglio scorso, che ha rovesciato il presidente democraticamente eletto Mohamed Bazoum. Subito dopo l’Ue ha annunciato misure per imporre sanzioni ai leader della giunta. (segue) (Res)