Piano Mattei: Ferrante (FI), è modello di rilancio del continente africano

- La Conferenza Italia-Africa tenutasi ieri a Roma, “primo passo del più ampio e ambizioso Piano Mattei per il rilancio del continente africano, scrive la pagina più importante nella storia recente del nostro Paese e dell’intera Europa, consacrando il ruolo baricentrico dell’Italia nello scacchiere geopolitico internazionale”. Lo ha dichiarato Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia e sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. “I primi 5,5 miliardi di euro che sostengono lo sviluppo del Piano, infatti – ha proseguito –, non sono destinati ad imporre un modello europeo, quanto piuttosto a consentire al continente africano di esprimerne uno proprio, rispettoso della storia e delle grandissime potenzialità di quel continente, dal cui futuro dipende anche il nostro. L’Italia guarda con fiducia alla crescita dei rapporti con l’Africa, quale chiave di volta per affrontare e vincere le sfide che attendono nell’immediato futuro la comunità internazionale, prima su tutte quella del contrasto all’immigrazione illegale, direttamente correlata al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nei Paesi africani”. “Il piano, inoltre – ha aggiunto –, rappresenterà una cartina di tornasole della capacità di un Paese come l’Italia di mettere al servizio del continente africano i propri modelli virtuosi e le expertise che può vantare in settori strategici come quello delle infrastrutture, per sostenere in loco sviluppo e progresso diffuso”. “Un sistema ‘win-win’ in cui questo governo, e in particolar modo Forza Italia - che sin dai governi guidati dal presidente Silvio Berlusconi ha sempre rivolto massima attenzione ai rapporti con l’Africa - crede fortemente, nella consapevolezza che i suoi benefici investiranno indistintamente tutti i Paesi interessati. Con il nostro governo - e la giornata storica di ieri lo dimostra- l’Italia torna a dare le carte nell’ambito della politica estera e della cooperazione internazionale, con un protagonismo, una visione, una concretezza che mancavano da troppo tempo”, ha concluso. (Rin)