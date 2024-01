Usa: migranti, verso il via libera in commissione all’impeachment di Mayorkas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione per la Sicurezza interna della Camera dei rappresentanti si sta preparando ad approvare oggi l’avvio di una procedura di impeachment nei confronti del segretario Alejandro Mayorkas, sotto inchiesta per la gestione degli arrivi di migranti illegali dal confine con il Messico da parte dell’amministrazione Biden. I repubblicani hanno spinto per accusare il segretario per la Sicurezza interna di essersi rifiutato di applicare correttamente la legge, e di avere tradito la fiducia dei cittadini nel quadro di una gestione insoddisfacente dei flussi migratori in arrivo dal Messico. Se la misura sarà approvata, una votazione in aula alla Camera potrebbe arrivare già la prossima settimana. La proposta rischia però di rimanere bloccata al Senato controllato dai democratici, che si sono opposti fermamente all’impeachment e hanno affermato a più riprese che i repubblicani non hanno prove sufficienti per sostenere le accuse. Alla camera alta del Congresso sarà infatti necessaria una maggioranza di due terzi per rimuovere Mayorkas dall’incarico. “Ci avete accusato di non essere riusciti ad applicare la legge sull’immigrazione: queste affermazioni sono semplicemente false e inaccurate”, ha scritto il segretario in una lettera inviata alla commissione, che non gli ha permesso di testimoniare pubblicamente in sua difesa. (Was)