Decreto energia: Farolfi (Fd'I), salvaguarda sostenibilità tutelando economia

- "Come dice il nostro presidente del Consiglio, la globalizzazione non ha avuto gli effetti sperati; la ricchezza si è verticalizzata e gli Stati autocrati sono diventati ancora più autocrati. In questo processo noi e l'Europa abbiamo abbassato la guardia, finendo per dipendere da altri Stati, dando loro la possibilità di tenerci sotto ricatto, come è successo con la Russia. Questo non deve più succedere. Dobbiamo quindi diversificare le fonti e incentivare le rinnovabili. Ci siamo quasi del tutto affrancati dal gas russo, importiamo infatti da tanti altri Paesi e il piano Mattei in tal senso è propedeutico. Ma le misure di questo decreto ci permetteranno di utilizzare anche le potenzialità del nostro Paese consentendoci di salvaguardare la sicurezza energetica e la sostenibilità ambientale tutelando la nostra economia". Lo ha dichiarato, in Aula, a palazzo Madama, durante la discussione generale sul decreto legge Energia, la senatrice di Fratelli d'Italia, Marta Farolfi.(Rin)