Germania: gruppo parlamentare Afd della Turingia, avviare la “remigrazione”

- Deve “iniziare invece di essere demonizzata” la “remigrazione dalla Turingia”, ossia la deportazione di immigrati o cittadini di origine straniera “non assimilati”. È la proposta che il gruppo del partito di estrema destra Alternativa per la Germania (Afd) ha avanzato al parlamento del Land della Germania orientale per discutervi della questione. Secondo i deputati di Afd, mentre il dibattito pubblico sulla “remigrazione” è caratterizzato da “una reinterpretazione isterica del termine, in Turingia la necessità di provvedimenti efficaci in materia di migrazione diventa ogni settimana più chiara”. Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, le autorità del Land valutano il partito come comprovata organizzazione estremista di destra. In Turingia, Afd ha come copresidenti Stefan Moeller e Bjoern Hoeck, classificato come estremista di destra. Secondo diversi tribunali tedeschi, Hoecke può essere definito un “fascista”. All'opposizione al Bundestag, dal 2021 Afd è classificata a livello nazionale come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna della Germania. (Geb)